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STAT: Kalyon Stadı

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

CEZALI: Mohammed, Ömer Bayram (Galatasaray)

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Papy, Caulker, Tosca, Sagal, Doğan, Recep, Maxim, Joao, Muhammed

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

GALATASARAY: Muslera, Semih, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Morutan, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım topladığı 38 puanla 29. haftayı averajla 11. sırada bitirdi.

Gaziantep FK ise ligde oynadığı maçların 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Gaziantep temsilcisi hanesine yazdırdığı 37 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.

GAZİANTEP FK İLE 6. RANDEVU

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü.