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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Yeni geldik ve önemli bir maçı kazandık - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Yeni geldik ve önemli bir maçı kazandık

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 2-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından, "Takımın başına iki gün önce geldik ve önemli bir maç kazandık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 00:06 Güncelleme: 12.03.2024 - 00:06
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        "Yeni geldik ve önemli bir maçı kazandık"
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile evinde karşılaştığı maçı 2-0'lık skorla kazanan Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, maçın ardından, "Takımın başına iki gün önce geldik ve önemli bir maç kazandık" ifadelerini kullandı.

        Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Beşiktaş’ı Sorescu ve Draguş’un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 31’e yükseltirken Beşiktaş ise 46 puanda kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        "HAK ETTİĞİMİZ VE ÇOK İSTEDİĞİMİZ BİR 3 PUAN ALDIK"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, “Takımın başına iki gün önce geldik ve Beşiktaş'a karşı böyle bir maç kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten çok iyi bir reaksiyon verdiler ve çok iyi mücadele ettiler. Dolayısıyla önce oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hak ettiğimiz ve çok istediğimiz bir 3 puan aldık. Biraz nefes aldık ama henüz işimiz bitmedi. Önümüzde zor maçlar var. İşimiz kolay olmayacak. Aşağıdaki takımların puanları bir birine çok yakın. Önemli maçlarımız ve içeride-dışarıda fark etmiyorum. Çıkıp bir şekilde oynamanız gerekiyor. Bugün sadece bir galibiyet aldık. İşimiz çok kolay değil. Hedefimiz ligde kalmak. Bugün golleri Rumen futbolcularımız attı. Onlar adına çok mutluyum. Giden hocaya da emekleri için teşekkür ediyorum. Biz ekip olarak futbolculara dokunabildik. Bu konuda çok mutluyum. Oyuncularım gerçekten çok iyi niyetliler. Bunun karşılığında da çok önemli bir galibiyet aldık. Aslında bu kadar kısa sürede bir şeyleri hızlı değiştirmek kolay değil ama ben buraya gelmeyi çok istedim. Ben futbolculara dokunma anlamında kendime inanıyorum. Bu tür maçların stratejileri farklı oluyor. Geldiğimiz günden beri neredeyse uyumadan oyuncular üzerine konuştuk, kimden hangi mevkide nasıl verim alabiliriz diye düşündük. Kolay olmadı" diyerek sözlerini tamamladı.

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