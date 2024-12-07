Üç kardeşin oyunu faciayla sona erdi! Gaziantep'te, üç kardeş oturma odasında tüfekle oyun oynarken, av tüfeğinin ateş alması sonucu 6 yaşındaki E.E. hayatını kaybetti. Olayla ilgili A.E. (16) ve C.E. (17) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Anadolu Ajansı Giriş: 07.12.2024 - 14:40 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:41 facebook

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