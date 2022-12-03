Gaziantep'te, 16 kaçak göçmen yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin operasyon düzenlediği evde, çocukların da aralarında olduğu 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesindeki evde yurda kaçak olarak giren göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaştı. Savcılık kararıyla eve operasyon düzenleyen ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen ev sahibi F.H. ile A.H.'yi gözaltına alıp sorgulamak üzere emniyete götürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-12-03 12:20:09
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