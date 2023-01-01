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GAZİANTEP'te, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Fatma Asel' ismi verildi. Yeni yıl da halaylarla kutlandı.Erhan ve Sevilay Karahan çiftinin saat 00.01'de dünyaya gözlerini açan ilk bebeği 3 kilogram doğdu. Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, aileyi kutladı.HALAYLARLA KUTLAMA

Gaziantep´te üniversite meydanında toplanan gençler yeni yıla meşale yakıp halay çekerek girdi. Polis ekipleri yılbaşı önlemleri kapsamında meydanda yoğun güvenlik önlemi alırken, çok sayıda vatandaş telefonları ile kutlamaları çekti. Toplanan kalabalık bir süre sonra dağılırken, polis ekipleri bölgede tedbir amaçlı bekleyişini sürdürdü. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Yılbaşı kutlamaları

Vali Gül'ün yeniyılın ilk bebeğini hastanede ziyaret etmesi

Genel ve detay görüntüler-Haber: Kadir GÜNEŞ-Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA

2023-01-01 05:04:13



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