Gaziantep'te, motosikletli kapkaççı tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te farklı tarihlerde motosikletiyle yanlarına yaklaştığı 4 kişinin telefonunu alarak kaçan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan Y.Ö. tutuklandı.
Gaziantep'te farklı tarihlerde 4 kişi polise başvurarak cep telefonlarının motosikletli 2 kişi tarafından çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu, Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri tespit etti. Şüphelilerden Y.Ö., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Polis, diğer şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-05-26 16:24:20
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