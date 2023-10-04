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        Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

        GAZİANTEP'te jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı 60 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:30
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        Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi
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        GAZİANTEP'te jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı 60 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefon kaçakçılığı yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler piyasa değeri 1 milyon TL olan, 60 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Telefonlara el konulurken, ismi açıklanmayan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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