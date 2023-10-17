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        Hafif ticari aracın çarptığı Emine öldü; kaza anı kamerada

        GAZİANTEP'inNurdağı ilçesinde, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Emine Aslan (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:32 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:35
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        Hafif ticari aracın çarptığı Emine öldü; kaza anı kamerada
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        GAZİANTEP'inNurdağı ilçesinde, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Emine Aslan (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Nurdağı-Bahçe kara yolunda meydana geldi. A.A. (52), yönetimindeki 31 AOE 930 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçen Emine Aslan'a çarptı. Aslan çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Emine Aslan, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın Aslan'a çarptığı anlar yer aldı. Hafif ticari aracın sürücüsü A.A. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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