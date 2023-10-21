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        Gaziantep FK - Bitexen Antalyaspor :1-0

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 18:04 Güncelleme: 21.10.2023 - 18:05
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        Gaziantep FK - Bitexen Antalyaspor :1-0
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        STAT:Gaziantep Kalyon

        HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

        GAZİANTEP FK: Nita- Mustafa Eskihellaç, Dijilobodji, Nkoulou, Arda Kızıldağ, Morais, Furkan Soyalp, Jevtovic (Dk. 48 Ogün Özçiçek), Markovic (Dk. 61 Gradel), Maxim, Dragus (Dk. 85 Riascos)

        BİTEXEN ANTALYASPOR: Leite - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Bahadır Öztürk (Dk. 45 Holtmann), Erdal Rakip (Dk. 61 Jakub Kaluzınski), Saric (Dk.75 Assambalonga), Erdoğan Yeşilyurt, Larsson (Dk. 61 Zymer Bytqı), Streek (Dk. 61 Milsoevick), Buksa

        GOLLER: Dk. 70 Nkoulou (Gaziantep FK)

        SARI KARTLAR: Gradel (Gaziantep FK) - Erdal Rakip, Saric (Antalyaspor) 

        Trendyol Süper Lig'in 9'ncu haftasında Gaziantep FK sahasında Bitexen Antalyapsor´u 1-0 mağlup etti. Gaziantep FK sahaya "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" pankartı ile çıktı. Antayaspor'un İsrailli futbolcuları Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel'in kadroda yer almadı.

        12´nci dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında orta alanda topla bulşan Dragus´un düzgün şutu az farkla auta çıktı.

        15´inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK´nın atağında Jevtovic´in ara pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Maxim´in vuruşu savunmadan döndü.

        21´inci dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Erdoğan Yeşilyurt´un ceza sahası içerisine yaptığı ortada Bünyamin´in vuruşunu kaleci kurtardı.

        50´nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Dragus´un pasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç´ın vuruşnu savunma çıkardı.

        70´inci dakikada sağ köşeden Gradel´in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Nkoulou´nun kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0.

        Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-0'lık ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

        2023-10-21 18:03:49

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