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        Gaziantep'te 'Çobanlar Çetesi'ne operasyon; 7 gözaltı

        GAZİANTEP'te'Çobanlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:59 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:00
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        Gaziantep'te 'Çobanlar Çetesi'ne operasyon; 7 gözaltı
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        GAZİANTEP'te'Çobanlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti yapan Çobanlar suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için Araban ilçesinde 6 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. M.B.Ç., M.Ö., A.Ö., M.G., H.U., O.D. ve H.G. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 27 gram metamfetamin, 2 tabanca, 1 tüfek, mermi ve bir miktar para ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

        2024-01-10 16:59:06

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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