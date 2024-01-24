Gaziantep FK - Konyaspor: 1-1

STAT:Kalyon

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çiçek

GAZİANTEP FK: Nita - Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Morias (Dk. 77 M´Bakata), Furkan Soyalp (Dk. 62 İlker Karakaş), Ogün Özçiçek, Jetkovic, Mirza Cihan (Dk. 62 Sorescu), Markovic

KONYASPOR: Deniz - Ahmet Oğuz (Dk. 62 Kahraman Demirtaş), Uğurcan, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Cicaldau, N´Zonzi, Muric (Dk. 62 Prip), Moreno (Dk .72 Oğulcan Ülgün), Cikaleshi (Dk. 62 Yunus Mallı)

GOLLER: Dk. 31 Metehan (Kendi Kalesine) (Gaziantep FK) - Dk. 42 Moreno (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK) - Deniz, Oğulcan Ülgün (Konyaspor)

Süper Lig'in 22'nci hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

11´inci dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Markovic´in ortasını yaptı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Ogün Özçiçek´in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

14´üncü dakikada Moreno´nun pasıyla hareketlenen Guilherme, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girip şutunu çekti. Top kaleci Nita´da kaldı.

31´inci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Mustafa Eskihellaç´ın pasıyla ceza alanına giren Ogün Özçiçek´in şutunda savunma oyuncusu Metehan´a çarpan ağlara gitti: 1-0.

42´nci dakikada Konyaspor eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Ahmet Oğuz´un ceza alanına gönderdiği topu takip eden Moreno´nun vuruşu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

63´üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Mirza Cihan ortasını yaptı. Nkoulou´nun vuruşunda top üstten auta gitti.

83´üncü dakikada Prip´in ceza alanına ortasına iyi yükselen Cicaldau´nun kafa vuruşu kaleci Nita´da kaldı.

90´ıncı dakikada Soner Dikmen´in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Metehan Mert´in kafa vuruşu kalecide kaldı.

90+5´inci dakikada Cicaldau´nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Soner Dikmen´in şutunda top üst direkten dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

2024-01-24 19:15:04

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