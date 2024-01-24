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        Gaziantep FK - Konyaspor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 19:15 Güncelleme: 24.01.2024 - 19:20
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        Gaziantep FK - Konyaspor: 1-1
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        STAT:Kalyon

        HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çiçek

        GAZİANTEP FK: Nita - Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Morias (Dk. 77 M´Bakata), Furkan Soyalp (Dk. 62 İlker Karakaş), Ogün Özçiçek, Jetkovic, Mirza Cihan (Dk. 62 Sorescu), Markovic

        KONYASPOR: Deniz - Ahmet Oğuz (Dk. 62 Kahraman Demirtaş), Uğurcan, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Cicaldau, N´Zonzi, Muric (Dk. 62 Prip), Moreno (Dk .72 Oğulcan Ülgün), Cikaleshi (Dk. 62 Yunus Mallı)

        GOLLER: Dk. 31 Metehan (Kendi Kalesine) (Gaziantep FK) - Dk. 42 Moreno (Konyaspor)

        SARI KARTLAR: Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK) - Deniz, Oğulcan Ülgün (Konyaspor)

        Süper Lig'in 22'nci hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        11´inci dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Markovic´in ortasını yaptı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Ogün Özçiçek´in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

        14´üncü dakikada Moreno´nun pasıyla hareketlenen Guilherme, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girip şutunu çekti. Top kaleci Nita´da kaldı.

        31´inci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Mustafa Eskihellaç´ın pasıyla ceza alanına giren Ogün Özçiçek´in şutunda  savunma oyuncusu Metehan´a çarpan ağlara gitti: 1-0.

        42´nci dakikada Konyaspor eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Ahmet Oğuz´un ceza alanına gönderdiği topu takip eden Moreno´nun vuruşu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

        63´üncü  dakikada kazanılan serbest vuruşta Mirza Cihan ortasını yaptı. Nkoulou´nun vuruşunda top üstten auta gitti.

        83´üncü dakikada Prip´in ceza alanına ortasına iyi yükselen Cicaldau´nun kafa vuruşu kaleci Nita´da kaldı.

        90´ıncı dakikada Soner Dikmen´in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Metehan Mert´in  kafa vuruşu kalecide kaldı.

        90+5´inci dakikada Cicaldau´nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Soner Dikmen´in şutunda top üst direkten dışarı çıktı.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

        2024-01-24 19:15:04

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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