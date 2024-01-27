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        Halı yüklü TIR'da yangın

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, halı yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:00
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        Halı yüklü TIR'da yangın
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, halı yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 25'inci kilometresinde Hüseyin Uysal yönetimindeki 33 AFT 794 plakalı halı yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden Uysal, TIR'ı park edip itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, dorseden yükselen alevleri söndürdü. TIR'daki halılar zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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