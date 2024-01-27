Halı yüklü TIR'da yangın

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, halı yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 25'inci kilometresinde Hüseyin Uysal yönetimindeki 33 AFT 794 plakalı halı yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden Uysal, TIR'ı park edip itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, dorseden yükselen alevleri söndürdü. TIR'daki halılar zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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