Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-2

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK sahasında karşılaştığı Fenerbahçe´ye 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe bu skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

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