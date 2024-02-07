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        Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 22:58 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:00
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        Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-2
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        STAT:Kalyon

        HAKEMLER: Burak Şeker, Furkan Ürün, Bahtiyar Birinci

        GAZİANTEP FK: Nita - Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Nkoulou, Sorescu (Dk. 67 Bikel), Furkan Soyalp (Dk. 67 Mirza Cihan), Jevtovic, M´Bakata (Dk. 63 Morais), Mustafa Eskihellaç, Maxim (DK. 46 Markovic), Dragus (Dk. 46 Badji)  

        FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat- Mert Müldür (Dk. 62 Ferdi Kadıoğlu), Serdar Aziz, Bonucci (Dk. 62 Çağlar Söyüncü), Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan (Dk. 86 Szymanski), İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ( Dk. 62 Krunic), King (Dk. 46 Tadic), Batshuayi

        GOLLER: Dk. 17 Batshuayi (P), Dk. 31 Batshuayi (Fenerbahçe)

        SARI KARTLAR: Osterwolde, İsmail Yüksek (Fenerbahçe) - Sorescu (Gaziantep FK)

        Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK sahasında karşılaştığı Fenerbahçe´ye 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe bu skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

        15´inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içerisinde topla sokulan Mert Hakan Yandaş, Furkan Soyalp´in müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

        17´nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Batshuayi topu ağlara gönderdi: 0-1

        24´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa Eskihellaç´ın ortasında topla buluşan Jevtovic´in topu kontrolü sırasında meşin yuvarlak Osterwolde´nin eline çarptı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

        28´inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Maxim´in vuruşunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı.

        31´inci dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Mert Hakan´ın ortasını Furkan Soyalp uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Bonucci´nin vuruşunun ardından ceza sahası içerisinde meydana gelen karambolde topu önünde bulan Batshuayi´nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

        45´inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim´in ceza alanı içerisine yaptığı ortayı Bonucci uzaklaştırdı. Topun gelişine vuran Furkan Soyalp´in şutu direkten döndü.

        58´inci dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içerisine sokulan Tadic´in şutu yandan auta çıktı.

        71´inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Djilobodji´nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Badji´nin müsait pozisyondaki vuruşu auta gitti.

        80´inci dakikada sol köşeden başlayan Gaziantep FK atağında Morais´in pasında topla buluşan Mirza Cihan´ın çaprazdan vuruşunu kaleci çıkardı.

        Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Fenerbahçe 2-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

        2024-02-07 22:54:35

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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