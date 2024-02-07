Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-2
STAT:Kalyon
HAKEMLER: Burak Şeker, Furkan Ürün, Bahtiyar Birinci
GAZİANTEP FK: Nita - Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Nkoulou, Sorescu (Dk. 67 Bikel), Furkan Soyalp (Dk. 67 Mirza Cihan), Jevtovic, M´Bakata (Dk. 63 Morais), Mustafa Eskihellaç, Maxim (DK. 46 Markovic), Dragus (Dk. 46 Badji)
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat- Mert Müldür (Dk. 62 Ferdi Kadıoğlu), Serdar Aziz, Bonucci (Dk. 62 Çağlar Söyüncü), Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan (Dk. 86 Szymanski), İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ( Dk. 62 Krunic), King (Dk. 46 Tadic), Batshuayi
GOLLER: Dk. 17 Batshuayi (P), Dk. 31 Batshuayi (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Osterwolde, İsmail Yüksek (Fenerbahçe) - Sorescu (Gaziantep FK)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK sahasında karşılaştığı Fenerbahçe´ye 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe bu skorla adını çeyrek finale yazdırdı.
15´inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içerisinde topla sokulan Mert Hakan Yandaş, Furkan Soyalp´in müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
17´nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Batshuayi topu ağlara gönderdi: 0-1
24´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa Eskihellaç´ın ortasında topla buluşan Jevtovic´in topu kontrolü sırasında meşin yuvarlak Osterwolde´nin eline çarptı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
28´inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Maxim´in vuruşunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı.
31´inci dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Mert Hakan´ın ortasını Furkan Soyalp uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Bonucci´nin vuruşunun ardından ceza sahası içerisinde meydana gelen karambolde topu önünde bulan Batshuayi´nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2
45´inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim´in ceza alanı içerisine yaptığı ortayı Bonucci uzaklaştırdı. Topun gelişine vuran Furkan Soyalp´in şutu direkten döndü.
58´inci dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içerisine sokulan Tadic´in şutu yandan auta çıktı.
71´inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Djilobodji´nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Badji´nin müsait pozisyondaki vuruşu auta gitti.
80´inci dakikada sol köşeden başlayan Gaziantep FK atağında Morais´in pasında topla buluşan Mirza Cihan´ın çaprazdan vuruşunu kaleci çıkardı.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Fenerbahçe 2-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.
DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2024-02-07 22:54:35
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