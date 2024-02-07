Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:Kalyon
Hakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Bahtiyar Birinci
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 68 Mirza Cihan), Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Sorescu (Dk. 68 Bikel), M'Bakata (Dk. 62 Morais), Maxim (Dk. 45 Markovic), Jevtovic, Nkoulou, Dragus (Dk. 45 Badji)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Bonucci (Dk. 62 Çağlar Söyüncü), Oosterwolde, Mert Müldür (Dk. 62 Ferdi Kadıoğlu), İsmail Yüksek, Zajc (Dk. 62 Krunic), Mert Hakan Yandaş (Dk. 86 Szymanski), İrfan Can Kahveci, King (Dk. 45 Tadic), Batshuayi
Goller: Dk.17 (Penaltıdan) ve 31 Batshuayi (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk.19 Oosterwolde, Dk. 73 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 45+2 Sorescu (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
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