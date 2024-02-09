Deprem sonrası dağın yıkılıp, doğal göl oluşturduğu bölgede inceleme

GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde 6 Şubat depremleri sonrası dağın yıkılıp, kopan parçalarını da dere yatağını doldurarak doğal göl oluşturduğu bölgede inceleme yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Burada büyük kütleler aşağıya doğru kaymış ama bu heyelanın işi henüz bitmemiş" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Değirmencik ve İdilli mahalleleri arasındaki alanda jeolojik hareketlenme nedeniyle yolun iki yakasındaki dağlardan 1'i yıkıldı. Yıkılan dağdan kopan kaya parçaları ulaşımı kapatınca aradaki yol, kayboldu. Bölgede kopan parçaların dere yatağını doldurması ile de doğal göl ortaya çıktı.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede inceleme yapıp, son durumu aktardı. Prof. Dr. Ersoy, "Burada büyük kütleler aşağıya doğru kaymış ama bu heyelanın işi henüz bitmemiş. Yukarıda gördüğüm kadarıyla henüz akmamış, devrilmemiş kısımlar da var. Bu heyelan küçük olsa da devam edecek. Büyük blokların burada olması, bir bakıma faydalı; topuk vazifesi görecek. Ama geride henüz kayma potansiyeli olan müsait yerleri görmek mümkün" dedi.