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        Sobaya dökülen benzin nedeniyle tamirhane yandı; 2 yaralı

        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde bir tamirhanede yanlışlıkla sobaya dökülen benzin nedeniyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:30
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        Sobaya dökülen benzin nedeniyle tamirhane yandı; 2 yaralı
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        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde bir tamirhanede yanlışlıkla sobaya dökülen benzin nedeniyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Çamlıca Mahallesi'nde Alihan Yılmaz'a (19) ait tamirhanede, dün öğle saatlerinde Seyfo K. (21) ve İbrahim Y. (23) yakmak istedikleri sobaya yanlışlıkla benzin dökünce yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerini sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yaralanan Seyfo K. ile İbrahim Y. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş yeri kullanılmaz hale gelirken, Alihan Yılmaz'ın dayısı Murtaza Özdemir, depremde ailesinin kaybeden yeğeninin zor durumda kaldığı belirterek, yetkililerden yardım istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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