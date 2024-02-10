Gaziantep FK, yarın İstanbulspor'a konuk olacak
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Süper Lig'deki son maçında Mondihome Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Güneydoğu temsilcisi, ligde 24 puanla 18'inci sırada bulunuyor.
- Antrenman
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
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