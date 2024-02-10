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        Gaziantep FK, yarın İstanbulspor'a konuk olacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:40 Güncelleme: 10.02.2024 - 14:57
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        Gaziantep FK, yarın İstanbulspor'a konuk olacak
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak.

        Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        Süper Lig'deki son maçında Mondihome Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Güneydoğu temsilcisi, ligde 24 puanla 18'inci sırada bulunuyor.

        - Antrenman

        Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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