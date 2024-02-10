Gaziantep'te gümrük kaçağı 64 telefon ve 38 akıllı saat ele geçirildi
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Şehitkamil ilçesinde S.U.G’ye ait iş yerine operasyon düzenledi.
Aramada, 64 gümrük kaçağı telefon ve 38 akıllı saat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
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