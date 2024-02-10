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        Gaziantep'te gümrük kaçağı 64 telefon ve 38 akıllı saat ele geçirildi

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 09:22 Güncelleme: 10.02.2024 - 09:33
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        Gaziantep'te gümrük kaçağı 64 telefon ve 38 akıllı saat ele geçirildi
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        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, Şehitkamil ilçesinde S.U.G’ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

        Aramada, 64 gümrük kaçağı telefon ve 38 akıllı saat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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