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        Saç ekimi için girdiği hastanede öldü; ailesi şikayetçi oldu

        KAHRAMANMARAŞ'tan saç ektirmek için Gaziantep'e gelen Yasin Dibo (45), operasyonun ardından yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:11 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:15
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        Saç ekimi için girdiği hastanede öldü; ailesi şikayetçi oldu
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        KAHRAMANMARAŞ'tan saç ektirmek için Gaziantep'e gelen Yasin Dibo (45), operasyonun ardından yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Dibo'nun yakınları, hastane yönetiminden şikayetçi oldu.

        Olay, dün öğle saatlerinde Gaziantep'teki özel bir hastanede meydana geldi. Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriye uyruklu Yasin Dibo, saç ekimi için hastaneye geldi. Dibo, sabah saatlerinde hastanede çektiği fotoğrafları cep telefonundan ailesine gönderdi. Hastane yetkilileri, 5 saat sonra Yasin Dibo'nun ailesine ölüm haberini verdi. Kalp krizi geçirerek öldüğü belirtilen Dibo'nun hiçbir sağlık sorunu olmadığını söyleyen ailesi, polise giderek şikayette bulundu. 5 çocuk babası Yasin Dibo'nun cansız bedeni otopsi ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        'SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİZ'

        Yasin Dibo’nun oğlu Muhammed Dibo, babasının saç ektirmek için gittiği hastaneden ölüm haberini alınca şoke olduklarını söyledi. Dibo, babasının işlem öncesi kendilerine fotoğraflar attığını ve ölümünden şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Babam saç ektirmek için Gaziantep'teki özel bir hastaneyle anlaştı. Dün sabah saç ekimi için hastaneye çağırıldı. Babam ameliyata girmeden önce bize fotoğraflar attı. Daha sonra ne olduysa, narkoz mu çok vermişler yoksa başka bir şey mi yapmışlar bilmiyorum, vefat etmiş. Haberi alınca hastaneye geldik ve şikayetçi olarak ifademizi verdik. Bize kalp krizi denildi ama ölüm nedeni bilemiyoruz. Babamın ölümünden ihmali olan varsa sonuna kadar şikayetçiyiz" dedi. Öte yandan hastane yönetimi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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