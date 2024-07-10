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        Eniştenin, eski iş ortağı kayınbiraderlerini vurup intihara kalkıştığı olay kamerada

        GAZİANTEP'te Mustafa Yılmaz'ın, husumetli olduğu eski iş ortakları kayınbiraderlerinden Ali Kahraman'ı (36) öldürüp Mustafa Kahraman'ı yaraladıktan sonra intihara kalkıştığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:45
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        Eniştenin, eski iş ortağı kayınbiraderlerini vurup intihara kalkıştığı olay kamerada
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        GAZİANTEP’te Mustafa Yılmaz’ın, husumetli olduğu eski iş ortakları kayınbiraderlerinden Ali Kahraman’ı (36) öldürüp Mustafa Kahraman’ı yaraladıktan sonra intihara kalkıştığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, dün öğleden sonra 75’inci Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Yılmaz, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu eski iş ortakları olan kayınbiraderleri Mustafa ve Ali Karaman kardeşlerin tatlı dükkanına gitti. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yılmaz, tabancasını çekip, kayınbiraderlerine ateş etti. İki kardeş vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Yılmaz, bu kez silahın namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Silah sesini duyan çevre esnafın ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalede bulunduğu 2 kardeş ile enişteleri Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Kahraman, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

        Kahraman’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Mustafa Yılmaz ve Mustafa Kahraman’ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

        YARALI HALDE DIŞARI ÇIKIP, YERE YIĞILDI

        Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Mustafa Yılmaz'ın iş yerinde 2 kardeşe peş peşe ateş ettiği, yaralılardan birinin dışarı çıkıp bir süre sonra yere düştüğü görüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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