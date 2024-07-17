Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Anız yangını, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde anız yangını sırasında yoğun dumanın neden olduğu öne sürülen, 6 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:46 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anız yangını, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde anız yangını sırasında yoğun dumanın neden olduğu öne sürülen, 6 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre anız yangınında oluşan yoğun duman nedeniyle 6 TIR ve 1 kamyon, zincirleme kazaya karıştı. Sürücülerden Abdulvahap Demir'in hayatını kaybettiği kazada İsa Uz, Ünal Malgır ve Mehmet Şerif Çelik ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Abdulvahap Demir'in cenazesi ise morga götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek

        Benzer Haberler

        Gaziantep Valisi Çeber, Nizip'te çeşitli temaslarda bulundu
        Gaziantep Valisi Çeber, Nizip'te çeşitli temaslarda bulundu
        Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı
        Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı
        Araban'da tahrip olan yollar onarılıyor
        Araban'da tahrip olan yollar onarılıyor
        Gaziantep'te küflenmiş 1350 kilogram pul biber imha edildi
        Gaziantep'te küflenmiş 1350 kilogram pul biber imha edildi
        Nizip Kültür ve Kongre Merkezi açılışa gün sayıyor
        Nizip Kültür ve Kongre Merkezi açılışa gün sayıyor
        Gaziantep'te araç yüklü çekicide yangın çıktı
        Gaziantep'te araç yüklü çekicide yangın çıktı