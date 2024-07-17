Anız yangını, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde anız yangını sırasında yoğun dumanın neden olduğu öne sürülen, 6 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre anız yangınında oluşan yoğun duman nedeniyle 6 TIR ve 1 kamyon, zincirleme kazaya karıştı. Sürücülerden Abdulvahap Demir'in hayatını kaybettiği kazada İsa Uz, Ünal Malgır ve Mehmet Şerif Çelik ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Abdulvahap Demir'in cenazesi ise morga götürüldü.