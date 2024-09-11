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        Tartıştığı kızını tabancayla öldürdü

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde İsmail Rençber (55), tartıştığı kızı Hatice Rençber'i (32) tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 18:02 Güncelleme: 11.09.2024 - 18:02
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        Tartıştığı kızını tabancayla öldürdü
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde İsmail Rençber (55), tartıştığı kızı Hatice Rençber'i (32) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, öğle saatlerinde Nurdağı'na bağlı Şatırhöyük Mahallesi’nde meydana geldi. İngiltere’den tatile geldiği öğrenilen İsmail Rençber ile kızı Hatice arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İsmail Rençber, tabanca ile kızına ateş açtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Hatice Rençber'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hatice Rençber'in cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmail Rençber ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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