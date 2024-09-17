Kireç yüklü TIR'a çarpan TIR'ın şoförü yaralandı
GAZİANTEP'te, önündeki kireç yüklü TIR'a çarpan TIR'ın şoförü Ramazan Güney (30) yaralandı.
GAZİANTEP'te, önündeki kireç yüklü TIR'a çarpan TIR’ın şoförü Ramazan Güney (30) yaralandı. Trafiğe kapanan otoyol 2 saat sonra yeniden açıldı.
Kaza, sabah saatlerinde, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ramazan Güney'in kontrolünü yitirdiği TIR, aynı yöne giden 33 DDU 54 plakalı kireç yüklü TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güney'in kullandığı TIR, bariyerlere çarpıp hurdaya döndü. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı Ramazan Güney'i hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle otoyol 2 saat trafiğe kapatıldı. TIR'lar vinçle kenara alınırken, otoyol yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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