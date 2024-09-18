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        Tartıştığı 2 kayınbiraderini tabancayla yaraladı

        GAZİANTEP'te, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Abdullah Kartal (40), otomobilde tartıştığı kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 10:34 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:40
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        Tartıştığı 2 kayınbiraderini tabancayla yaraladı
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        GAZİANTEP’te, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Abdullah Kartal (40), otomobilde tartıştığı kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K.'yi tabancayla vurup yaraladı.

        Olay, sabah saatlerinde, Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Kartal ile kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K. arasında 27 ANS 700 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, Abdullah Kartal üzerindeki tabancayla kayınbiraderlerine ateş etti. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralı kardeşleri, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Metin K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis, olayın ardından kaçan Abdullah Kartal'ın yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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