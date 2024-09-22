Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te bariyerlere çarpıp yanan TIR'ın şoförü yaralandı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp gişelerde demir bariyerlere çarparak yanan TIR'ın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 00:36 Güncelleme: 22.09.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te bariyerlere çarpıp yanan TIR'ın şoförü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp gişelerde demir bariyerlere çarparak yanan TIR’ın sürücüsü yaralandı.

        Kaza gece saatlerinde ilçeye bağlı çevreyolu gişelerinde meydana geldi. Yusuf I., (51) yönetimindeki 31 AGB 300 plakalı TIR, Nurdağı gişelerine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile demir bariyerlere çarptı. Kazanın ardından TIR alev aldı. Alevler kısa sürede TIR’ın büyük bölümünü sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardında TIR’daki yangın söndürüldü. TIR’ın çekici kısmı tamamen yandı. Sağlık ekipleri tarafından Sürücü Yusuf I. Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        "Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar"
        "Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar"
        "F.Bahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!"
        "F.Bahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!"
        "Onlar gole çevirdi, biz atamadık!"
        "Onlar gole çevirdi, biz atamadık!"
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        En-Nesyri saç baş yoldurdu!
        En-Nesyri saç baş yoldurdu!
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        İşte derbide tartışılan pozisyon!
        İşte derbide tartışılan pozisyon!
        İsrail, Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor
        İsrail, Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor
        Akdeniz'de aynı anda 6 hortum oluştu
        Akdeniz'de aynı anda 6 hortum oluştu
        Binlerce kişiden Macron protestosu
        Binlerce kişiden Macron protestosu
        Adana'yı da sel vurdu!
        Adana'yı da sel vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te tur otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı
        Gaziantep'te tur otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı
        Gaziantep'te yanan tırın sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te yanan tırın sürücüsü yaralandı
        Depremlerde yıkımın yaşandığı İslahiye'de bir konteyner kent boşaltıldı
        Depremlerde yıkımın yaşandığı İslahiye'de bir konteyner kent boşaltıldı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kalıcı konutlara yerleştirilen afetzedelerden boşalan konteyne...
        Gaziantep'te kalıcı konutlara yerleştirilen afetzedelerden boşalan konteyne...
        11 yıl hapisle aranan hükümlü, ormanda yakalandı
        11 yıl hapisle aranan hükümlü, ormanda yakalandı