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        Otomobilde 5 kilo skunk ele geçirildi; 2 gözaltı

        GAZİANTEP'tedurdurulan bir otomobilde valizde 5 kilo skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:40 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:45
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        Otomobilde 5 kilo skunk ele geçirildi; 2 gözaltı
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        GAZİANTEP'tedurdurulan bir otomobilde valizde 5 kilo skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Kent girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada, otomobilin bagajındaki valizde 5 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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