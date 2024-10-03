Gaziantep'te takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Aydınlar Mahallesinde meydana geldi. Yusuf Sezer yönetimindeki 27 ABL 567 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak taklalar attı. Kazayı görenlerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters vaziyette duran otomobil sürücüsü Yusuf Sezer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden Sezer'in cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

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