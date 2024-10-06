Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında 1 puanı uzatmalarda aldı

41’inci dakikada Emre Taşdemir’in ceza alanına ortasıyla buluşan Sorescu’nun vuruşu ağlarla buluştu. Ancak maçın orta hakemi VAR uyarısının ardından pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

26’ncı dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Rafa Silva’nın vuruşu kaleciden döndü. Bu sırada ceza alanı içerisinde hareketlenen Ciro Immobile, kaleci tarafından düşürüldü. Oyunu devam ettiren hakem, VAR uyarısının ardından pozisyonu yeniden izleyince penaltı noktasını gösterdi.

Süper Lig’in 8’inci haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

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