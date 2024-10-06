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        Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında 1 puanı uzatmalarda aldı

        STAT: GaziantepHAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim BozbeyGAZİANTEP FK: Dioudis - Ertuğrul Ersoy (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 21:22 Güncelleme: 06.10.2024 - 21:25
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        Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında 1 puanı uzatmalarda aldı
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        STAT: Gaziantep

        HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

        GAZİANTEP FK: Dioudis - Ertuğrul Ersoy (Dk. 63 Mustafa Eskihellaç), Viana, Saborit, Emre Taşdemir, N’Diaye, Sorescu, Kozlowski (Dk. 66 Kenan Kodro), Lungoyi (Dk. 85 Halil İbrahim Dervişoğlu), Maxim, Okereke

        BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Svensson, Paulista (Dk. 21 Emirhan Topçu), Uduokhai, Masuaku, Gedson, Cher Ndour, Muçi (Dk. 86 Tayyip Talha Sanuç), Rafa Silva (Dk. 86 Zaynutdinov), Joao Mario (Dk. 67 Rachica), Immobile (Dk. 66 Mustafa Erhan Hekimoğlu)

        GOLLER: Dk. 90+5 Maxim (Gaziantep FK) - Dk. 31 Immobile (Pen) (Beşiktaş)

        SARI KARTLAR: N’Diaye, Lungoyi, Enric Saborit, Kozlowski, Selçuk İnan (Teknik direktör) (Gaziantep FK) - Ciro Immobile, Emirhan Topçu (Beşiktaş)

        Süper Lig’in 8’inci haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

        3’üncü dakikada Beşiktaş ceza alanı önünde oluşan karambolde topla buluşan Kozlowski’nin vuruşu Mert Günok’ta kaldı.

        26’ncı dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Rafa Silva’nın vuruşu kaleciden döndü. Bu sırada ceza alanı içerisinde hareketlenen Ciro Immobile, kaleci tarafından düşürüldü. Oyunu devam ettiren hakem, VAR uyarısının ardından pozisyonu yeniden izleyince penaltı noktasını gösterdi.

        31’inci dakikada, kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ciro Immobile’nin vuruşu ağlara gitti: 0-1.

        33’üncü dakikada Gedson’un ceza alanına pasıyla buluşan Ciro, topu Ernest’e aktardı. Bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.

        34’üncü dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan ve kaleciyi önde gören Okereke’nin aşırtma vuruşu yandan auta gitti.

        41’inci dakikada Emre Taşdemir’in ceza alanına ortasıyla buluşan Sorescu’nun vuruşu ağlarla buluştu. Ancak maçın orta hakemi VAR uyarısının ardından pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

        Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        48’inci dakikada Emre Taşdemir’in uzun pasıyla ceza alanında buluşan Okereke’nin vuruşu kaleciden döndü.

        51’inci dakikada serbest vuruş kullanan Maxim’in ceza alanına ortasına iyi yükselen Okereke’nin kafa vuruşu kalecide kaldı.

        74’üncü dakikada Mustafa Eskihallaç’ın pasıyla ceza alanında buluşan Lungoyi’nin vuruşu kaleciden döndü.

        81’inci dakikada Emirhan Topçu’nun pasıyla ceza alanında buluşan Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun vuruşu sonuçsuz kaldı.

        90+5’inci dakikada sağ kanattan ceza alanına yapılan ortada Viana’nın pasıyla kale önünde topla buluşan Maxim’in vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

        Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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