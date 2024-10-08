Gaziantep'te 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depremlerinden etkilenen 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede, Çamlıca Mahallesi'ndeki 6 katlı Can Apartmanı'nın orta hasarlı olduğu tescil edildi. Güçlendirme ruhsatı alamayan apartman, ağır hasarlıya döndü ve yıkım kararı verildi. Boşaltılan binanın yıkımı için çevrede önlem alındıktan sonra ekipler, çalışma başlattı. İş makineleriyle yapılan yıkım sırasında 6 katlı apartman, bir anda çöktü. Apartmanın büyük gürültüyle çökmesinin ardından çevreyi toz bulutu sardı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.