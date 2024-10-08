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        Gaziantep'te 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depremlerinden etkilenen 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:20
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        Gaziantep'te 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depremlerinden etkilenen 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede, Çamlıca Mahallesi'ndeki 6 katlı Can Apartmanı'nın orta hasarlı olduğu tescil edildi. Güçlendirme ruhsatı alamayan apartman, ağır hasarlıya döndü ve yıkım kararı verildi. Boşaltılan binanın yıkımı için çevrede önlem alındıktan sonra ekipler, çalışma başlattı. İş makineleriyle yapılan yıkım sırasında 6 katlı apartman, bir anda çöktü. Apartmanın büyük gürültüyle çökmesinin ardından çevreyi toz bulutu sardı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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