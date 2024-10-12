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        Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp, intihar etti

        GAZİANTEP'teAhmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu tabanca ile öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:38 Güncelleme: 12.10.2024 - 15:40
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        Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp, intihar etti
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        GAZİANTEP'teAhmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu tabanca ile öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

        Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi 43 numaralı Sokak'ta meydana geldi. Mahallede berberlik yapan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ahmet Demir (32), iddiaya göre evde eşi Emine Demir (30) ile tartıştı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Ahmet Demir, tabanca ile eşini başından vurduktan sonra evdeki çocukları Edanur (2), Medine (4), Yusuf Eymen (8) ve Azra Demir'e (12) peş peşe ateş açtı. Ahmet Demir, daha sonra aynı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir ailesinin 6 üyesinin öldüğü belirlendi. Bu sırada olayı duyarak sokağa akın eden yüzlerce kişi, polis ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 1 YILDA 7 HASTANE KAYDI TESPİT EDİLDİ

        Gaziantep Valiliği de olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Şahinbey ilçesinde A.D. isimli şahıs ateşli silah kullanarak 4 çocuğunu ve eşini öldürmüş, daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay sonrasında emniyet güçlerimiz tarafından yapılan incelemede şahsın bipolar rahatsızlığı bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu yakınları tarafından beyan edilmiş, son bir yıl içerisinde 7 adet hastane kaydı tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" denildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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