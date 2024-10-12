Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp, intihar etti

GAZİANTEP'teAhmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu tabanca ile öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi 43 numaralı Sokak'ta meydana geldi. Mahallede berberlik yapan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ahmet Demir (32), iddiaya göre evde eşi Emine Demir (30) ile tartıştı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Ahmet Demir, tabanca ile eşini başından vurduktan sonra evdeki çocukları Edanur (2), Medine (4), Yusuf Eymen (8) ve Azra Demir'e (12) peş peşe ateş açtı. Ahmet Demir, daha sonra aynı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir ailesinin 6 üyesinin öldüğü belirlendi. Bu sırada olayı duyarak sokağa akın eden yüzlerce kişi, polis ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi.