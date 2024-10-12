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        Gaziantep'te 7'nci kattan düşen inşaat ustası öldü

        GAZİANTEP'teinşaat ustası Veysel Durmaz (59), çalıştığı inşaatın 7'nci katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 17:00 Güncelleme: 12.10.2024 - 17:05
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        Gaziantep'te 7'nci kattan düşen inşaat ustası öldü
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        GAZİANTEP’teinşaat ustası Veysel Durmaz (59), çalıştığı inşaatın 7'nci katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapımı devam eden 7 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaat ustası Veysel Durmaz, iddiaya göre çalıştığı inşaatın en üst katından dengesini kaybederek merdiven boşluğundan bodrum katına düştü. Gürültüyü duyan çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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