Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü,17 gün sonra yaşamını yitirdi

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ökkeş Bahar, dün gece doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ökkeş Bahar, bugün Nurdağı'na bağlı Bademli Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza, 26 Eylül günü Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Fahed A. (47) yönetimindeki 27 ME 2261 plakalı otomobil ile Ökkeş Bahar’ın kullandığı 27 PF 654 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletten yola savrularak ağır yaralanan Ökkeş Bahar, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversite Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

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