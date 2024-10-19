Gaziantep'te tanker ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İslahiye yönüne ilerleyen Aykut P. (36) yönetimindeki 35 AR 6317 plakalı tanker ile Samet Güngör'ün kullandığı 27 AZF 114 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Samet Güngör, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik tedbiri alırken, Güngör, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Güngör, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aykut P. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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