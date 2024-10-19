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        Gaziantep'te tanker ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde tanker ile çarpışan motosikletin sürücüsü Samet Güngör (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:25
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        Gaziantep'te tanker ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde tanker ile çarpışan motosikletin sürücüsü Samet Güngör (23), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İslahiye yönüne ilerleyen Aykut P. (36) yönetimindeki 35 AR 6317 plakalı tanker ile Samet Güngör'ün kullandığı 27 AZF 114 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Samet Güngör, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik tedbiri alırken, Güngör, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Güngör, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aykut P. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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