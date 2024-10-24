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        Gaziantep'te, seyir halindeyken alev alan araç yandı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:50
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        Gaziantep'te, seyir halindeyken alev alan araç yandı
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı.

        İslahiye-Nurdağı yolunun 17’nci kilometresinde sabah saatlerinde Ahmed Şaban (45) yönetimindeki 27 AIZ 271 plakalı hafif ticari araç, hareket halindeyken yanmaya başladı. Motor bölümünden yükselen alevleri gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hafif ticari aracı kaplayan alevler kısa sürede söndürüldü.

        Araçta zarara neden olan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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