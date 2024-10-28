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        Tartıştığı, kendisiyle aynı adı taşıyan yeğenlerini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

        GAZİANTEP'te, Mehmet Seçkin (55), tartıştığı kendi ismini taşıyan 2 yeğenini tabancayla vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 17:03 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:05
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        Tartıştığı, kendisiyle aynı adı taşıyan yeğenlerini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
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        GAZİANTEP'te, Mehmet Seçkin (55), tartıştığı kendi ismini taşıyan 2 yeğenini tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan kuzenlerden Mehmet Seçkin (35) hayatını kaybetti, Mehmet Seçkin (30) ise yaralandı.

        Olay, öğleden sonra Atabek Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Seçkin ile kendi ismini taşıyan 2 yeğeni arasında tartışma çıktı. Aile içi konulardan dolayı çıkan tartışmada Mehmet Seçkin, üzerindeki tabancayı çekip yeğenlerine ateş etti. Mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralı kuzenleri Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Acil serviste tedaviye alınan yaralı kuzenlerden Mehmet Seçkin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Mehmet Seçkin'in de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan amca Mehmet Seçkin, polisler tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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