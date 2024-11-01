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        Gaziantep FK – Göztepe maçının ardından

        Süper Lig'in 11'inci haftasında Gaziantep FK'nın sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 23:44 Güncelleme: 01.11.2024 - 23:50
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        Gaziantep FK – Göztepe maçının ardından
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        Süper Lig'in 11’inci haftasında Gaziantep FK’nın sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı maç kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. İnan, oyuncularının maç sonuna kadar iyi mücadele ederek maçı kazanmak için oynadıklarını belirterek, ’’Çok mutluyum. Gerçekten fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Daha öncede söylemiştim. Çok çalışıyoruz bir oyun ortaya koymak için. Bazen oyun içerisinde kırılmalar olabiliyor. Bugün özelinde maçın sonuna kadar oyuncularım kazanmayı düşündü. Topun yüksekte olduğu her an bizim için tehlikeydi. Ama takımımız o durumlara da konsantreydi. Top bizdeyken doğru ataklar ile pozisyonlar bulduk. Çok çalıştığımız ve beklemediğimiz bir şekilde gol yedik. Ama farklı bir yerden yakalandık. Buna rağmen pes etmeden oyuncularımız maçı çevirmesini bildi. Şu an transfer ile ilgili konuşmak doğru değil. Bugün itibariyle bütün oyuncularımdan memnunum. Hepsi çok çalışıyor. Takımın genel yapısı ile ilgili ise çok zaman gerekiyor. Yeni ve seyircinin istediği bir takım yaratmak kolay değil. Gaziantep taraftarı Anadolu takımları arasında kendi oyuncusuna sahip çıkan bir taraftar. Halil Devrişoğlu çok yakından tanıdığım ve daha önce beraber çalıştığım bir oyuncu. Devrişoğlu bugün iyi oynadı ve iyi mücadele etti ama benim için yetmiyor. Ben onun potansiyelini biliyorum. Onun milli takımda da faydalı olacağına inanıyorum. Önümüzde çok çok zor maçlar var. Hiç basit bir süreç yok önümüzde. Bu sene lig çok zor geçecek. Zor başladık deplasmanda çok oynadık ama bundan sonraki süreç ne zor ne basit olacak’’ dedi.

        STOILOV: ÇOCUKÇA HATALAR YAPTIK

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ilk yarıda iyi oynadıklarını ancak pozisyon yaratamadıklarını ifade etti. Oyun disiplininden çıkarak çocukça bir gol yediklerini ve basit hatalar yaptıklarını aktaran Stoilov,’’Bence bugün oyunun 2 farklı bölümü vardı. İlk yarıda iyi oynamadık ve pozisyon yaratamadık. 2’inci yarıda ise güzel bir gol bulduk. Bu golle 2 ve 3’ü bulabilirdik. Bu fırsatları değerlendiremedik. Geçen haftaki kutlamaları biraz fazla yaptık diyebiliriz. Oyuncularımız buna iyi hazırlanamamış olabilirler. Golün ardından çocukça hatalar ile arzu etmediğimiz bir gol yedik. Bu gol çocukça bir goldü bunu yememiz gerekiyordu deplasmanda fırsatları değerlendiremeyip ardından hata yaparsanız böyle olur. Biz çalışmaya devam edeceğiz. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtmak için çalışmaya devam edeceğiz. Biz çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve bu şekildeki maçlarda daha özgüvenli olmamız gerekiyor. Aslında deplasmanda fırsat yakalayıp gol atabiliyoruz ve defansta basit bireysel hatalar yapabiliyoruz. Deplasmanda daha özgüvenli bir oyun oynamamız gerekiyor’’ diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Selçuk İnan’ın açıklamaları

        - Stanimir Stoilov’un açıklamaları

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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