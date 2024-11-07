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        Gaziantep'te, toprağa gömülü 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda toprağa gömülü 4 kilo 75 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 09:09 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:10
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        Gaziantep'te, toprağa gömülü 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda toprağa gömülü 4 kilo 75 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Eğitimli köpeğin de kullanıldığı operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 40 fişek, 1 mayın dedektörü, 2 dijital hassas terazi ve 1 uyuşturucu madde öğütme aparatı ile toprak altına gizlenmiş 4 kilo 75 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. tutuklandı, diğer 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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