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        Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinde kış hazırlığı

        TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde havaların soğumaya başlamasıyla kış hazırlıkları başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:40 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:45
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        Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinde kış hazırlığı
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        TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde havaların soğumaya başlamasıyla kış hazırlıkları başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, havaların soğumasıyla birlikte kışlık menülere geçtiklerini belirterek, enerjisi yüksek gıdalarla besleme yapmaya başladıklarını söyledi.

        Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3’üncü ve dünyanın ise 4'üncü büyük doğal yaşam parkında havaların soğumasıyla birlikte hayvanlar kışlık barınaklara alındı. Barınaklarda ısıtma sistemleri aktif hale getirilerek, özel menüler ayarlanmaya başlandı. Kışın sıcak ve enerji tutacak olan kuru üzüm, incir ve fenni yem beslemesinin yanı sıra papağan ve kuşlar için yemlerinin içerisine özel losyonlar kullanılmaya başlandı.

        'KIŞ MEVSİMİNE HAZIRIZ’

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, 380 türden 8 bin hayvanın bulunduğunu parkta, hayvanların havaların soğumasıyla birlikte kışlık barınaklara alındığını söyledi. Her hayvanın sağlıklı koşullarda yaşamını sürdürmesi için en ince ayrıntılara kadar düşündüklerini kaydeden Özsöyler, özellikle bazı türler için özel menüler hazırladıklarını ve menülerinde miktarda artışa gittiklerini ifade ederek şöyle dedi:

        "Havaların soğumasıyla birlikte biz de artık burada yaşayan can dostlarımız, hayvanlarımız için kışlık menülere geçmiş bulunmaktayız. Özellikle kuşlarımız için kendilerine daha çok enerji verecek olan, kendilerini daha çok sıcak tutacak olan mineral ve besinlerle besliyoruz kendilerini. Ayrıca yemlerinin içerisine özel vitaminler ve mineraller de ekliyoruz. Bunun yanında bütün barınaklarımızda ısıtma sistemleri bulunmakta. Derece ve nemlerini ayarlayarak ısınmalarını sağlıyoruz. Yine havaların soğumasıyla birlikte fillerimize enerji verecek kuru üzüm, incir, keçiboynuzu ve enerji verecek meyvelerle besliyoruz. Zürafamız da bizim için çok önemli. Barınaklarının ısıtmaları ve nemleri çok önemli. Yine zürafamızı da kendisini enerjik ve sıcak tutması için incirle, üzümle ve sıcak tutacak olan besinlerle beslemekteyiz. Havaların soğumasıyla birlikte artık kış menüsüne de geçiş yaptık. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’mızda hayvanlarımızı kış menüleri ile beslemekteyiz. Yırtıcı hayvanlarımızı yaz ayında 3-3,5 kilogram etle beslerken şimdi 5-5,5 kilogram etle besliyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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