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        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti (2)

        'SEVDAYÜZÜNDEN ÖLMEK DE AYIP DEĞİL' PAYLAŞIMINizip Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan eşi Elif Bal'ı başından tabancayla vurup öldürdükten sonra kendi yaşamına son veren Kahraman Bal'ın, dün gece sosyal medya hesabından; Nazım Hikmet'in 'Tahir ile Zühre Meselesi' şiirinden, 'Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:49 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:55
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        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti (2)
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        'SEVDAYÜZÜNDEN ÖLMEK DE AYIP DEĞİL' PAYLAŞIMI

        Nizip Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan eşi Elif Bal'ı başından tabancayla vurup öldürdükten sonra kendi yaşamına son veren Kahraman Bal'ın, dün gece sosyal medya hesabından; Nazım Hikmet'in 'Tahir ile Zühre Meselesi' şiirinden, 'Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil' dizelerini paylaştığı görüldü. Çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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