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        İslahiye'de deprem konutlarına yerleşen ailelerin mutluluğu

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde depremzede 2 bin 193 aile, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan kalıcı konutlara yerleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:50
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        İslahiye'de deprem konutlarına yerleşen ailelerin mutluluğu
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde depremzede 2 bin 193 aile, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan kalıcı konutlara yerleşti. Aileler, bu kış mevsimini yeni yuvalarında geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vatandaşlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından planlanan 4 bin 537 konutun yüzde 95’i tamamlanırken, kaba inşaatları biten konutların iç tasarım çalışmaları sürüyor. Atatürk, Yeşilyurt ve Değirmencik mahallelerinde inşası tamamlanan 3 bin 634 konutun anahtarı, kura çekimlerinin ardından hak sahiplerine teslim edildi. Anahtarını alan 2 bin 193 depremzede aile kalıcı konutlarına yerleşti.

        Değirmencik Mahallesi’ndeki yeni yuvalarında yaşamlarını sürdüren ve ilk kışı çadırda, ikinci kışı konteynerde geçirdikten sonra bu kış mevsimini evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan 4 çocuk annesi Meryem Şahin (45), "Depremde yıkılan evimizde aile olarak sağ kurtulduk. Ancak farklı adreslerde oturan başta annem ve babam olmak üzere 15 yakınımızı kaybettik. İlk kışı mahalle arasında çadırda geçirdik, ikinci kışımızı konteynerde geçirirdik. Çok şükür şimdi kalıcı konutlarımıza yerleştik ve bu kışı kendi evimizde geçireceğiz" dedi.

        Fatma ve Mehmet Kartal çiftçi ise depremin ardından zorlu koşullar yaşadıklarını ancak kalıcı konutlarına yerleştikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ise deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için yoğun şekilde çalışıldığını vurgulayarak, "İlçemizde yüzde 95’i tamamlanan 4 bin 537 konutumuzdan 3 bin 634 konutumuzun anahtarı kura çekimlerinin ardından hak sahiplerine teslim ettik. Anahtarını alan 2 bin 193 depremzedemiz kalıcı konutlarına yerleşti. Depremzede vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına geçişi ile yaşadıkları mutluluk bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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