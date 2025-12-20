Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye'de öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda öğrencilere eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 15:06 Güncelleme: 20.12.2025 - 15:10
        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda öğrencilere eğitim verildi.

        Öğrencilerin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında kentleri gezen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" İslahiye'ye geldi.

        Ali Öztürk Ortaokulu bahçesinde konuşlandırılan tırda öğrencilerine trafik polisi tarafından tır içinde teorik bilgiler verildi.

        Daha sonra açık alana çıkan öğrenciler, burada trafik kurallarına ilişkin uygulamalı bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

