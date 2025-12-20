Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te minibüsle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 11:14 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:14
        Gaziantep'te minibüsle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        E.İ. (22) idaresindeki 06 DZ 9848 plakalı minibüs, Nurdağı-Gaziantep kara yolu Akyokuş mevkisinde A.N.M. (33) yönetimindeki 46 AJK 879 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

