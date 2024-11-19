Gaziantep'te 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören 6 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. Olayda yaralanan olmazken, binanın çökmesi ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede, orta hasarlı olduğu tespit edilen Dervişpaşa Mahallesi’ndeki 6 katlı Sarılar Apartmanı, verilen yasal süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alamayınca ağır hasarlıya döndü ve yıkım kararı verildi.