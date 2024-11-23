Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK - Başakşehir FK: 3-0

        STAT: Gaziantep BüyükşehirHAKEMLER: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Oğuz Kağan ÇalıştırGAZİANTEP FK: Dioudis - M'Bakata, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Ndiaye (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 18:08 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK - Başakşehir FK: 3-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Gaziantep Büyükşehir

        HAKEMLER: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Oğuz Kağan Çalıştır

        GAZİANTEP FK: Dioudis - M’Bakata, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Ndiaye (Dk. 83 Manduoki), Sorescu, Kozlowski (Dk. 83 Ogün), Maxim (Dk. 90 Furkan Soyalp), Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk. 70 Okereke), Lungoyi (Dk. 90 Kenan Kodro)

        BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed Şengezer - Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Pelkas), Berat Özdemir (Dk. 46 Crespo), Berkay Özcan (Dk. 46 Kemen), Deniz Türüç (Dk. 31 Figueiredo), Serdar Gürler (Dk. 77 Keny), Piatek

        GOLLER: Dk. 27 Kozlowski, Dk. 45+3 Sorescu, Dk. 74 Okereke (Gaziantep FK)

        SARI KARTLAR: Kozlowski, Okereke (Gaziantep FK) - Piatek (Başakşehir)

        Süper Lig’in 13’üncü haftasında Gaziantep FK sahasında Başakşehir FK’yı 3-0 mağlup etti.

        20’nci dakikada orta alandan gelişen Başakşehir atağında ceza sahası dışından topa vuran Berat Özdemir’in şutu üstten auta çıktı.

        27’nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Lungoyi’nin yerden pasını kaleci ayağı ile uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Kozlowski’nin vuruşu ağlara gitti: 1-0.

        45+2’nci dakikada savunmadan atılan topa yükselen Figueiredo’nun kafa vuruşu ile top Serdar Gürler’in önünde aldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gürler’in aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.

        45+3’üncü dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Sorescu’nun şutu ağlara gitti: 2-0.

        59’uncu dakikada Gaziantep FK’da sol kanatta Lungoyi, topu sürükleyerek ceza sahası içerisine doğru gönderdi. Topun gelişine dokunan Maxim’in vuruşu kalecide kaldı.

        67’nci dakikada sağ köşeden kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Opoku’nun kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

        74’üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Lungoyi’nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Okereke’nin vuruşu ağlara gitti: 3-0.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka ev sahibi takımın 3-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        11'ler belli oldu
        11'ler belli oldu
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te evde çıkan yangında anne ve çocuk dumandan etkilendi
        Gaziantep'te evde çıkan yangında anne ve çocuk dumandan etkilendi
        2 katlı evde yangın; anne ile oğlu dumandan etkilendi
        2 katlı evde yangın; anne ile oğlu dumandan etkilendi
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Türkiye'nin deprem tehlike haritasını çıkartaca...
        Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Türkiye'nin deprem tehlike haritasını çıkartaca...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, İslahiye'de fay hatları çalışmasını in...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, İslahiye'de fay hatları çalışmasını in...
        Aslı öğretmen işitme engellilere işaret dilini öğretiyor
        Aslı öğretmen işitme engellilere işaret dilini öğretiyor