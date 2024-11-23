Gaziantep FK - Başakşehir FK: 3-0

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka ev sahibi takımın 3-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

45+2’nci dakikada savunmadan atılan topa yükselen Figueiredo’nun kafa vuruşu ile top Serdar Gürler’in önünde aldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gürler’in aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.

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