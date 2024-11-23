Gaziantep FK – Başakşehir maçının ardından

SÜPER Lig’in 13’üncü haftasında Gaziantep FK sahasında Başakşehir Futbol Kulübü’nü 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, mağlubiyetin ardından iki cümlelik bir açıklamada bulundu. Bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu ve oyuncularına teşekkür ettiğini ifade eden Atan, bir gazetecinin takımın gidişatı üzerine sorduğu soruya ise, ’’Bütün sorumluluk benim. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum’’ dedi.

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, maça iyi hazırlandıklarını ve oyuncularının iyi oynadığını söyleyerek, "4 haftalık bir mağlup olmama serimiz vardı. İyi bir seri yakalamıştık devam etmek istiyorduk ama kazaya uğradık. Milli takım arasında eksiklerimizi görüp iyi analiz yaptık. Bugün bu galibiyeti bekliyorduk. Oyuncularımızın isteği ve enerjisi gayet iyiydi. Sonuçta galibiyet ile ayrıldık, mutluyuz’’ ifadelerini kullandı.