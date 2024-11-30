Maden sahasında patlayıcı ile kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesi kırsalında kapalı olan krom maden sahasında izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgede H.B., M.Ç., M.Y., M.Z. ve İ.P.'yi patlayıcı madde kullanarak izinsiz maden araması yaparken suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, yanlarında bulunan 19 ton krom, 5 dinamit lokumu, 2 av tüfeği, 3 hilti, 2 jeneratör, 2 dalgıç su motoru, 2 fotokapan, 2 el telsizi ve 1 matkaba da el konuldu.

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