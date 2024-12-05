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        Gaziantep'te PKK operasyonu: 16 gözaltı

        GAZİANTEP'te, jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:45 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:50
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        Gaziantep'te PKK operasyonu: 16 gözaltı
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        GAZİANTEP'te, jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında PKK ile irtibatlı bazı şüphelileri belirledi. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 16 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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