Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin içler acısı halini anlatmaya gerek yok (2)

AKPARTİ GAZİANTEP İL KONGRESİ'NE KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, anahtar teslim töreninin ardından AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin fedakarlık üzerine kurulduğunu belirterek, "Şu an bu salonda bulunan kardeşlerimiz de şahsi ikballeri için değil, ülke, millet ve insanlığın çıkarları için bir araya gelmiş dava erleridir. AK Parti'nin temelinde kardeşlik vardır, muhabbet vardır, dayanışma vardır. Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin millete hizmet davasına gerek Gaziantep'te gerekse diğer illerimizde omuz veren partimizin sevda ve hizmet bayrağını şehirlerimizde gururla dalgalandıran tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Kardeşlerim inanıyorum ki sizler de bizim gibi sınırımızın hemen ötesinde yaşanan kritik gelişmeleri takip ediyorsunuz. İdlib'deki sivillere yönelik artan saldırıların bardağı taşıran damla misali son hadiseleri tetiklediği anlaşılıyor. Türkiye'nin 910 kilometre uzunluğunda sınıra sahip olduğu bir ülkedeki gelişmelere gözlerini kapaması elbette mümkün değildir. Perşembe günkü Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışır ciddiyetle sahadaki durumu değerlendirdik. Bir defa şunu çok açık ve net söylemek isterim; bizim hiçbir ülkenin bırakın toprağını çakıl taşında dahi gözümüz yoktur. Türkiye olarak bizim temennimiz komşumuz Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura istikrara ve barış ortamına süratle kavuşmasıdır. Suriyeli kardeşlerimiz gerçekten çok zor günler geçirdi, çok ağır bedeller ödedi, çok büyük zulümler gördü. Yaklaşık 1 milyon Suriyeli rejimin ve terör örgütlerinin saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Kimyasal silahlarla, varil bombalarıyla siviller canice katledildi. 12 milyona yakın Suriyeli evini, yurdunu, doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. On binlerce kadın, çocuk, bebek, yaşlı başka ülkelere göç etmek isterken yollarda can verdi. Cansız bedeni sahile vuran Aylan bebeğin fotoğrafını nasıl unutabiliriz? Kuşatma altında bir dilim ekmek, bir lokma su bulamadığı için ölen sivilleri nasıl unutabiliriz? Türkiye kendisi için istediğini, komşuları için de isteyen bir devlettir. Ekonomik kalkınması, toplumsal huzuru, iş barışı ve güvenliğiyle nasıl bir Antep görmek istiyorsak Halep için de aynı temennilerde bulunuyoruz. Kardeşlerim Hatay'ın esenliğine nasıl önem veriyorsak Hama'nın, Humus'un, Şam'ın, Rakka'nın, Ayn El Arab'ın da güven içinde olmasını arzu ediyoruz. Aramızda sınırlar olabilir ama bu coğrafyada kaderimiz de, kederimiz de ortaktır. Bin yıldır bu coğrafyada yan yana yaşıyoruz. İnşallah daha nice asırlar boyunca birlik ve dirlik içinde bir arada olmaya devam edeceğiz. Şu hakikati artık herkesin görmesi ve kabullenmesi gerekiyor. Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır ve Suriye tüm etnik, mezhebi ve dini unsurlarıyla Suriyelilerindir. Kendi ülkelerinin geleceğine karar verecek olan da Suriye halkıdır. Ateşe benzin dökmenin kimseye bir faydası dokunmaz. Jeopolitik hesaplar peşinde koşmanın Suriye halkına katkısı olmaz. Özellikle bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Türkiye olarak milli güvenliğimizi ve çıkarlarımızı tehlikeye atacak hiçbir hamleye izin vermeyeceğimizin bilinmesini isterim."

'AK PARTİ KADROLARINDA AYRILIK GÖRMEK İSTEYENLER 22 YIL BOŞUNA BEKLEDİ'

12 Ekim'de başlattıkları kongre sürecinin şöleni havasında devam ettiğine değinen Erdoğan, "Geçen haftadan itibaren il kongrelerimizin startını verdik. Kongre takvimimiz tüm siyasi partilere örnek olacak bir şekilde ilerliyor. Eski yol arkadaşlarımızla bir araya geliyor, ahdimizi yeniliyoruz, yeni isimlerle, yeni yüzlerle kadrolarımızı takviye ediyoruz. Emektarlarımızın tecrübesini baş tacı ederken gençlerimizin heyecanını çok önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Bakınız parti içinde yıllarca birileri kardeş kavgası çıkmasını bekledi, birileri bizim birbirimize düşmemiz için ellerini oluşturup sinsice hesap yaptı. Onları her defasında hüsrana uğrattık, AK Parti kadroları arasında ayrılık görmeyi murat edenler 22 yıl boşuna beklediler. İnşallah on yıllar boyunca da boşuna bekleyecekler. Aramıza nifak sokmak istediler, fitne çıkarmak istediler, başaramadılar. Allah'ın izniyle bundan sonra da muvaffak olamayacaklar. Her kongremizi bir bayrak yarışı, bir nöbet değişimi olarak gördük. Bizim görevimiz mensubu olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimize aşkla hizmettir. Bizim görevimiz Türkiye'yi her alanda daha da yüceltmek, Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmaktır. Bizim görevimiz milletimizin namusumuza emanet ettiği iradesine gölge düşürmemektir. Bizim görevimiz ülkemizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmaktır. Bizim görevimiz insanımızın derdiyle dertlenmek, yaralarını sarmak, sorunlarına çözüm üretmektir. Çare bulamadığımız bir mesele varsa bu vatandaşın değil bizim meselemizdir. Saramadığımız bir yara vatandaşın yarası değil bizim yaramızdır. Bize ekşiyen bir yüz, kırılan bir gönül varsa vebal altındayız demektir. Unutmayınız, millete hizmet yolunda yorgunluk yoktur. Millete hizmette dargınlık, küskünlük, kırgınlık yoktur. Yerine göre fedakarlık yapacağız, yerine göre cefaya talip olacağız, yerine göre bedel ödeyeceğiz, yerine göre canımızı ortaya koyacağız. Ama şartlar ne olursa olsun yılmayacağız, yorulmayacağız, azmimizden ve gayretimizden taviz vermeden birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.