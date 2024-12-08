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        Esad rejimi kontrolü kaybetti, Şanlıurfa ve Gaziantep'te Suriyeliler kutlama yaptı (2)

        GAZİANTEP'TEDE SURİYELİLER KUTLAMA YAPTITürkiye'de en fazla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı iller arasında yer alan Gaziantep'te Esad yönetimi kontrolünü kaybetmesi üzerine sabah erken saatlerinde Millet Camii avlusunda toplanan yüzlerce Suriyeli sevinç gösterisinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:40
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        Esad rejimi kontrolü kaybetti, Şanlıurfa ve Gaziantep'te Suriyeliler kutlama yaptı (2)
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        GAZİANTEP'TEDE SURİYELİLER KUTLAMA YAPTI

        Türkiye’de en fazla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı iller arasında yer alan Gaziantep'te Esad yönetimi kontrolünü kaybetmesi üzerine sabah erken saatlerinde Millet Camii avlusunda toplanan yüzlerce Suriyeli sevinç gösterisinde bulundu. Gaziantep'te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu.

        Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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