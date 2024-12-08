Esad rejimi kontrolü kaybetti, Şanlıurfa ve Gaziantep'te Suriyeliler kutlama yaptı (2)

Türkiye’de en fazla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı iller arasında yer alan Gaziantep'te Esad yönetimi kontrolünü kaybetmesi üzerine sabah erken saatlerinde Millet Camii avlusunda toplanan yüzlerce Suriyeli sevinç gösterisinde bulundu. Gaziantep'te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.