Gaziantep'te 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde hasar gören 6 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü.

İslahiye ilçesinin Çamlıca Mahallesi’ndeki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 6 katlı bir binanın; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede orta hasarlı olduğu tespit edildi. Verilen yasal süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alamayan binanın ağır hasarlıya dönmesiyle yıkım kararı verildi.